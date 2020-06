Coronavirus: Raggi, in passato scelte sbagliate, sanità deve essere pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Virginia Raggi, sindaco di Roma, intervistata nella trasmissione L'aria che tira su La7, ha commentato la gestione dell'emergenza Covid-19 in Lombardia. "Non mi voglio ergere a giudice del lavoro degli altri - ha detto -, non mi piacciono però i processi mediatici sopratutto nei confronti di chi ha operato in buona fede. Nei dieci anni passati, però, ci sono state scelte politiche sbagliate sulla sanità. La sanità pubblica deve rimanere pubblica". (Rer)