Mafie: Tofalo, grazie a forze dell'ordine, Stato è presente sul territorio

- Il sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo ha espresso parole di apprezzamento e di ringraziamento nei confronti delle forze dell'ordine al termine di un'importante operazione condotta all'alba di oggi dai Carabinieri del Nucleo investigativo di Monza e dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano che hanno eseguito ventidue misure cautelari, nelle province di Monza e della Brianza, Como, Lecco, Reggio Emilia, Macerata e Reggio Calabria per associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione e acquisizione indebita di esercizi pubblici, nonché porto abusivo di armi e associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. "Operazioni come questa - ha dichiarato in una nota il sottosegretario - confermano la forte e attenta presenza dello Stato e delle istituzioni sul territorio a tutela della legalità. Soprattutto nella delicata fase post Covid-19, il grande lavoro quotidiano delle forze di polizia e delle forze dell'ordine fa sì che venga scardinato ogni tentativo di infiltrazione criminale nel sistema economico e sociale del Paese", ha sottolineato Tofalo che si è complimentato con "l'Arma dei Carabinieri per il risultato conseguito e che si aggiunge ai tanti altri successi messi a segno nei giorni passati". (com)