Lazio: Lombardi (M5s), interrogazione su caso tigri, fare chiarezza su operato Asl Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capogruppo M5s alla Regione Lazio, Roberta Lombardi ha presentato un'interrogazione alla Giunta regionale, in merito alla storia del carico di tigri bloccato alla frontiera polacca a causa delle mancate autorizzazioni e delle condizioni pietose in cui versavano gli animali. "La vicenda delle 20 tigri partite da Latina con una autorizzazione della Asl e destinate presumibilmente ad un traffico illecito di animali verso la Cina va chiarita - spiega Lombardi - così come va chiarito come mai con i soldi pubblici si sia dovuto provvedere a risolvere un problema dovuto ad una mancanza di una azienda privata". "L'episodio - si legge nella nota - risale a qualche mese fa quando il carico è stato fermato in Polonia dopo che le autorità hanno riscontrato la mancanza di un documento, il Modello 41, necessario per far proseguire il viaggio degli animali, così come previsto da regolamenti internazionali. Con un'ulteriore ispezione sono venute alla luce le condizioni indegne in cui erano tenute le tigri, stipate in gabbie talmente piccole da non permettere loro di poter stare in piedi e con la conseguente impossibilità di provvedere a nutrirle e abbeverarle. Proprio a causa di tali condizioni purtroppo uno degli animali è morto. A tutto ciò si aggiunge che all'indirizzo dello zoo verso il quale erano dirette le tigri ci sarebbe in realtà un negozio di liquori. A seguito del fermo, un veterinario della Asl di Latina si è dovuto recare sul luogo del sequestro per consegnare il documento che risultava mancante". (segue) (Com)