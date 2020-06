Lazio: Lombardi (M5s), interrogazione su caso tigri, fare chiarezza su operato Asl Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale, continua Lombardi, "ponga in essere tutte le azioni necessarie a capire quali attività di controllo siano state effettivamente poste in essere della Asl di Latina prima di autorizzare un trasporto che si presenta come una vera e propria barbarie. La Regione deve spiegare, tra le altre cose, come mai il veterinario pubblico che ha autorizzato dal punto di vista sanitario e di benessere animale il trasporto con proprio timbro, non abbia verificato l'adeguatezza delle gabbie e del mezzo di trasporto degli animali, l'effettiva durata del viaggio di gran lunga superiore a quella dichiarata, la veridicità di quanto dichiarato rispetto alla destinazione e perché, e con quali spese, se in servizio o in ferie, un ufficiale pubblico veterinario Asl si sia recato personalmente in Polonia per risolvere il problema causato dai trasportatori. Purtroppo – conclude la consigliera 5stelle - accade molto spesso che molti animali siano oggetto di traffici illeciti, agevolati dall'assenza di un'adeguata normativa che tutela, in particolare, quelli nati e cresciuti in cattività e sappiamo anche quanto una tale incivile pratica possa costituire un potenziale rischio sanitario per le persone. Gran parte delle epidemie, come quella del Covid-19, per quanto emerso sino ad oggi, sono nate da zoonosi e si sono diffuse proprio a causa dello sfruttamento degli animali. Mi auguro che su questa brutta storia vengano accertate le eventuali responsabilità e si ricorra ai provvedimenti del caso nei confronti di chi, per leggerezza o altro, ha permesso tutto questo". (Com)