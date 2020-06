Coronavirus: Ats Milano, a marzo e aprile quadruplicati morti in Rsa rispetto a media

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'eccesso dei decessi nelle Rsa del territorio dell'Ats Milano Città metropolitana dal primo gennaio al 30 aprile 2020 (circa 2.600 in più rispetto alla media del triennio 2016-2019) "è stato localizzato quasi esclusivamente tra marzo e aprile". Lo ha spiegato Antonio Russo, responsabile dell'unità di epidemiologia dell'Ats Milano Città metropolitana nel corso di una conferenza stampa. In particolare nel primo quadrimestre 2016-19 erano morti 2.180 ospiti della case di cure mentre nello stesso periodo del 2020 i decessi sono stati 4.754, con una differenza del 118 per cento. Nel solo mese di aprile invece la differenza è stata del 366 per cento (462 morti ad aprile 2016-19 vs. 2.153 ad aprile 2020). "L'incremento di rischio complessivo dal 1° gennaio al 30 aprile - si legge nello studio - è stato di 2 volte, mentre nel periodo dal 1 marzo al 30 aprile (dove si è anche concentrato l'eccesso di rischio nella popolazione generale) l'incremento del rischio di decedere nel 2020 arriva a circa 4 volte rispetto alla mortalità di riferimento 2016-2019". (Rem)