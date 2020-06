Coronavirus: superata la soglia dei 70 mila morti in America latina (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile, dove è stato confermato il primo caso nella regione, si conferma ad oggi il paese più colpito. Il bilancio attuale è di 772.416 casi e almeno 39.680 pazienti morti. Il presidente Jair Bolsonaro, che denuncia esagerazioni sulla portata della crisi e rivendica la necessità di non fermare l’economia, ha progressivamente aumentato il numero di attività “essenziali”, non sottoposte a chiusura, animando a lungo un serrato dibattito con amministratori locali e autorità sanitarie. Nonostante il picco sia previsto per agosto, città e stati più grandi hanno iniziato da giugno a rimettersi in moto. Emergenza anche per i 5.903 morti in Perù, dopo il Brasile il paese con il più alto numero di contagi nella regione, 208.823. Il governo ha prorogato l’emergenza nazionale fino al 30 giugno, con orari di coprifuoco variabili a seconda delle regioni. Confermate per ora le elezioni generali in agenda ad aprile 2021. (segue) (Abu)