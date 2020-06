Roma: Raggi, nessun incontro con Grillo, ci sentiamo spesso ma non parliamo di ricandidatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incontro ieri con Beppe Grillo a Roma per parlare della ricandidatura a sindaco "non c'è stato. Io e Beppe ci sentiamo spesso ma non parliamo di quest'argomento. C'è un paese che è in ginocchio". Lo ha detto Virginia Raggi, sindaco di Roma, intervistata nella trasmissione L'aria che tira su La7. E sull'ipotesi di ricandidarsi Raggi ha ribadito "non ho sciolte le riserve" anche se "molti cittadini me lo hanno chiesto, ma ora bisogna lavorare, le poltrone non sono un argomento adesso".(Rer)