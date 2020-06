Algeria: ministro Industria, nuova legge su importazione veicoli pronta a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova legge che regola l'attività dei concessionari di automobili che importeranno nuovi veicoli sarà pronta entro luglio. Lo ha detto ai giornalisti il ministro dell'industria algerino Ferhat Ait Ali Brahim. Le specifiche della nuova legge dell'industria automobilistica sono pensate per costituire una vera base industriale e meccanica nel paese, imponendo un tasso di integrazione minimo del 30 per cento. Il ministro ha ribadito le critiche alla vecchia politica di assemblaggio dei veicoli in Algeria, affermando che il veicolo non può essere considerato locale senza un tasso di integrazione del 40 per cento. Ait Ali ha indicato che l'elenco dei rivenditori ammessi sarà pronto solo nell'ultimo trimestre dell'anno, confermando al contempo l'esistenza del diritto di ricorso. Infine, il ministro ha sottolineato che l'avvio delle prime importazioni di veicoli potrà essere effettuato entro la fine dell'anno.(Ala)