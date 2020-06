Slovacchia: attacco ad una scuola elementare di Vrutky, due vittime e diversi feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un individuo ha aperto oggi il fuoco in una scuola elementare slovacca nella cittadina di Vrutky, causando due vittime e almeno cinque feriti, fra cui dei bambini. L’assaltatore è stato a sua volta ucciso dalle forze dell’ordine intervenute sul posto, come rende noto l’agenzia di stampa slovacca “Tasr”. “Le mie condoglianze alle famiglia delle vittime dell’attacco e sostegno a tutti i bambini feriti, insegnanti e agenti di polizia. Non capisco e non conosco lo sfondo di questo folle attacco. Ero al telefono con il ministro dell'Interno a informarmi che la situazione sia sotto controllo”, ha scritto sul proprio profilo Facebook la presidente slovacca Zuzana Caputova. (Vap)