Roma: anziana picchiata da badante all’Infernetto, muore dopo un mese agonia

- Dopo circa un mese è morta la donna di 81 anni picchiata dalla badante nella sua abitazione dell’Infernetto a Roma. La vicenda risale al 9 maggio scorso quando l’anziana è stata soccorsa dagli operatori dl 118 per gravi ferite e trasportata d’urgenza al San Camillo. La badante, una 52enne dell’est Europa, aveva inizialmente raccontato che la donna era rimasta ferita cadendo accidentalmente dalle scale. Un parente, però, per nulla convinto della versione accidentale dei fatti, ha chiamato i carabinieri e, da una rapida indagine, è emersa la verità confermata anche dalle immagini dalle telecamere interne alla casa dell’infernetto in cui si vede che la 52enne, in preda ad un eccesso d’ira, ha ripetutamente colpito con schiaffi e gomitate la sua assistita, facendola cadere dal letto e lasciandola a terra, in stato di incoscienza, per circa un’ora, prima di allertare i soccorsi. Per questo la donna era stata arrestata con l’accusa di maltrattamenti aggravati. Con la morte dell’81enne, la sua posizione si aggrava e rischia per questo anche una accusa per omicidio.(Rer)