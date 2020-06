Francia: fonti stampa, Macron riflette su dimissioni per puntare a elezioni anticipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di una riunione avvenuta in videoconferenza con un gruppo di donatori che ha sostenuto la sua candidatura nel 2017, il presidente francese Emmanuel Macron ha evocato la possibilità di dimettersi e di farsi rieleggere in occasione di un voto anticipato. Lo riferisce il quotidiano francese "Le Figaro". Secondo quanto riferito da uno dei partecipanti, Macron ha dichiarato che sta riflettendo su possibili dimissioni "nelle prossime settimane o mesi" che porterebbero a un'elezione presidenziale anticipata. "Sono sicuro di vincere, perché non c'è nessuno contro di me", ha detto il capo dello Stato. "Per principio non scartiamo nessuna ipotesi", ha fatto sapere l'Eliseo. Tuttavia, l'eventualità delle delle dimissioni "non è mai stata all'ordine del giorno, neanche evocata in una riunione all'Eliseo", ha aggiunto la presidenza. Il mandato del presidente francese scadrà nel 2022. Dal 1958, anno in cui è iniziata la Quinta Repubblica, ad oggi i francesi si sono recati alle urne per delle elezioni presidenziali anticipate solamente due volte. Nel 1969, dopo le dimissioni dell'allora presidente, il generale Charles de Gaulle, e nel 1974, dopo la morte di Georges Pompidou. (Frp)