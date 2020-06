Cultura: recuperata a Teramo l'opera di Banksy trafugata dal Bataclan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Recuperato il dipinto realizzato da Banksy su una porta del Teatro Bataclan di Parigi: ieri a Sant’Omero, in provincia di Teramo, si è conclusa l'operazione di polizia coordinata dalla Procura di L’Aquila in collaborazione con la magistratura e la Polizia criminale francese. I carabinieri della compagnia di Alba Adriatica, insieme ai colleghi del nucleo Tutela patrimonio culturale di Ancona e alla Polizia giudiziaria di Parigi, hanno recuperato il dipinto di Banksy che si trovava su una delle porte di sicurezza del Teatro Bataclan di Parigi, in omaggio alle 130 vittime degli attacchi terroristici del 2015, 90 delle quali mietute proprio in quel locale il 13 novembre. Il dipinto, raffigurante una ragazza dolente, è diventato un simbolo del tragico evento ed è stato rubato il 26 gennaio 2019. Il recupero dell’opera è stato possibile soprattutto grazie alla preziosa collaborazione tra le autorità giudiziarie italiane e francesi, in ottemperanza ai protocolli di cooperazione internazionale. L’eccezionale rinvenimento è avvenuto alle prime ore dell’alba di ieri durante l’esecuzione, da parte dei carabinieri, di un decreto di perquisizione emesso dalla Procura di L’Aquila. L’opera era ben nascosta nel sottotetto di dell'appartamento in cui vive un italiano residente a Tortoreto.(Ren)