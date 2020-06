Romania: leader Psd, a breve colloquio con il premier per concordare su estensione stato di allerta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ad interim del Partito socialdemocratico romeno (Psd), Marcel Ciolacu, ha annunciato che intende discutere con il primo ministro, Ludovic Orban, per concordare la legge per l'estensione dello stato di allerta, in modo da proteggere "sia la popolazione che l'economia". "Spero, attraverso il dialogo, di concordare una forma legislativa per proteggere la popolazione, ma anche per proteggere l'economia della Romania. Le cose sono andate troppo avanti. Non ci sono alternative chiare e un chiaro programma economico da parte del governo e penso che sia giunto il momento di rispondere a tutte queste domande", ha detto Ciolacu all'emittente televisiva "Digi 24". Il presidente ad interim del Psd ha aggiunto di essere ancora determinato a non votare l'estensione dello stato di allerta. "Ci sono alcuni elementi che il capo del dipartimento Situazioni di emergenza, Raed Arafat ha portato alla mia attenzione, devo prenderli in considerazione, è una prova della responsabilità farlo, questo non significa che voteremo per lo stato di allerta. Forse possiamo trovare un'altra forma di legislazione, qualcosa del genere è possibile. I nostri avvocati ci stanno già lavorando. Certamente non lasceremo un vuoto legislativo e il caos in Romania", ha concluso Ciolacu. (Rob)