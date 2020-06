Scuola, ferie 2020 per il personale docente: numero dei giorni, mancato godimento e interruzioni per motivi di servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. E' quanto stabilisce l'articolo 13, commi da uno a quattro del Ccnl del 29 novembre 2007. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, numero 937. I dipendenti neo-assunti della scuola hanno invece diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. E' bene ricordare che dopo tre anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 dell'articolo, spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. Il contratto stabilisce, inoltre che il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'articolo 15 conserva il diritto alle ferie.Quando possono essere fruiteLe ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno. La fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’articolo 15, comma 2.Cosa accade in caso di non godimento delle ferieIn caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica.Sospensione delle ferie per motivi di servizioQualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.(Rin)