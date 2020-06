Roma: gruppi opposizione Municipio X, maggioranza M5s ci impedisce di tornare in aula (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche un bambino, spiega ancora la nota di Fd'I, Pd, Lega con Salvini, Italia viva, Sogno comune, Laboratorio civico X e gruppo Misto nel Municipio X, "capirebbe che documenti così oltre ad essere superflui, perché chi governa il Municipio potrebbe realizzare questi progetti dai buoni propositi senza aver bisogno di un passaggio in Consiglio, sono buoni solo a fare demagogia e a poter dire che qualcosa si fa. Siamo stanchi di essere presi in giro da una maggioranza arrogante e che evidentemente ha paura di tornare un Aula. Basti dire che stamattina, come se non bastasse, abbiamo chiesto una riunione di opposizione di dieci minuti e al quindicesino minuto si sono votati l'ennesimo documento risibile senza nemmeno attendere che tornassimo nell'aula virtuale. Per questi motivi, per il rispetto che dobbiamo ai cittadini che ci hanno eletti e per rispondere ad una arrogante ed ormai palese volontà di metterci a tacere, approfittando indegnamente dell'emergenza sanitaria per continuare a non farci svolgere come dovremmo la nostra opposizione democratica, ma per fare solo propaganda a cinquestelle, abbiamo deciso di abbandonare tutti insieme il consiglio online". (Com)