Pakistan: coronavirus, Islamabad difende “strategia olistica” dopo raccomandazioni Oms (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento nessuno di questi requisiti è riscontrabile in Pakistan. Il paese ha un tasso di positività del 24 per cento sui test effettuati, ben al di sopra del cinque per cento raccomandato; il sistema di sorveglianza è debole così come l’assistenza sanitaria: solo 751 ventilatori polmonari sono a disposizione per i pazienti Covid-19. Le misure igieniche e di distanziamento non sono adeguate. Il numero di nuovi casi, infatti, è tra i primi dieci al mondo. Il Pakistan ha registrato il primo caso il 26 febbraio e ora è a quota 119.536, con 2.356 decessi e 38.391 pazienti guariti. Nel Punjab c’è la più alta concentrazione, oltre 45 mila casi, seguito dal Sindh, con più di 43 mila. Quasi tutti i distretti sono stati colpiti, soprattutto nelle città più grandi. Il governo centrale il 12 aprile ha introdotto restrizioni ai movimenti nazionali e internazionali, chiuso le scuole e le attività produttive non essenziali. Le misure sono state allentate a partire dal primo maggio e revocate il 22 maggio. (Inn)