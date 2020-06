Difesa: Buompane (M5s), soddisfatto per sblocco graduatorie Guardia di Finanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della commissione Bilancio della Camera Giuseppe Buompane ha espresso, in una nota, soddisfazione per lo sblocco delle graduatorie finalizzate all'assunzione di nuovo personale della Guardia di Finanza. "Dopo mesi di lavoro, finalmente il Comando generale della Guardia di Finanza ha avviato la procedura per l'incorporamento dei candidati idonei non vincitori iscritti nelle graduatorie finali di merito dei concorsi per allievi finanzieri indetti negli anni 2018 e 2019. Negli ultimi mesi - ha aggiunto il deputato grillino - ho presentato interrogazioni ed emendamenti, sperando di poter realizzare il sogno di tanti ragazzi, ai quali oggi rivolgo i miei auguri". (segue) (com)