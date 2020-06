Difesa: Buompane (M5s), soddisfatto per sblocco graduatorie Guardia di Finanza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buompane ha rivolto "un particolare ringraziamento al comandante generale Giuseppe Zafarana il quale ha accolto la richiesta contenuta nel mio ordine del giorno approvato lo scorso febbraio. In quest'ultimo - ha evidenziato il vicepresidente - il governo si era impegnato a provvedere alle assunzioni straordinarie, previste per l'anno 2020, al fine di ottemperare ai princìpi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché incrementare i servizi di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della pubblica sicurezza connessi anche con l'esigenza di contrastare l'evasione fiscale e le frodi in ambito economico-finanziario. Lo sblocco delle graduatorie era indispensabile in una fase emergenziale come quella che il nostro Paese sta vivendo. È la prova tangibile della forte presenza dello Stato", ha concluso. (com)