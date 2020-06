Aerospazio: presidente Thales, piano aiuti Francia permette di accelerare i nostri progetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di aiuti da 15 miliardi di euro al settore aerospaziale annunciato dal governo francese permetterà a Thales di accelerare sui progetti innovativi, che avrebbero preso molto più tempo senza l'aiuto dello Stato, soprattutto quelli legati alla ricerca sostenuta nell'ambito del Corac (Consiglio per la ricerca aeronutica civile). Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "La Tribune" Patrice Caine, presidente di Thales, gruppo specializzato nella difesa, nell'aerospaziale e nella sicurezza. Nell'ambito del Corac, "Thales potrà sviluppare un nuovo sistema di gestione del piano dei voli, il Fight Management System (Fms) in inglese, vero cervello dell'aereo, e questo grazie al sostegno della Dgac (Direzione generale dell'aviazione civile)", ha detto Caine, sottolineando che "l'obiettivo è quello di essere pronti per il 2023". "Questo nuovo Fms ottimizzerà le traiettorie degli aerei connettendoli e collaborando in tempo reale con i sistemi di gestione del traffico aereo, settore nel quale la Francia e Thales sono il numero uno mondiale", ha aggiunto il dirigente, sottolineando che questo permetterà di ridurre l'emissione di carbone del 10 per cento a partire dal 2023. (Frp)