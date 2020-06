Russia: ministero Esteri, possibile acquisto monumento a maresciallo Konev rimosso a Praga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sta valutando la possibilità di acquistare il monumento al maresciallo Ivan Konev rimosso dal comune di Praga. Lo ha dichiarato il vice ministro degli Esteri della Federazione Russa, Vladimir Titov, in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti". Secondo le autorità russe, Praga avrebbe violato le disposizioni del Trattato sulle relazioni amichevoli e la cooperazione tra la Federazione Russa e la Repubblica Ceca del 1993, "vale a dire il suo articolo 21, che obbliga a garantire la conservazione, la cura e l'accesso ai monumenti militari, compresi quelli situati al di fuori dei luoghi di sepoltura", ha osservato il viceministro. "La decisione delle autorità del distretto di Praga 6 di collocarlo in un deposito in vista di un conseguente collocamento in un museo dopo lo smantellamento è considerata una offesa della memoria dei liberatori di Praga. Per quanto riguarda la possibilità di acquistare il monumento, lo stiamo prendendo in considerazione come ultima spiaggia", ha affermato Titov. (segue) (Rum)