Russia: ministero Esteri, possibile acquisto monumento a maresciallo Konev rimosso a Praga (2)

- "I monumenti mantengono il loro significato in relazione ai luoghi in cui si sono svolti eventi storici. Ma qualsiasi opzione non è esclusa se le autorità locali e centrali si rifiutano di risolvere la situazione", ha aggiunto il viceministro. Il monumento a Konev fu eretto a Praga su iniziativa delle autorità cittadine tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80. Nel settembre 2019, le autorità del distretto di Praga-6, territorio sul quale si trova il monumento a Konev, hanno deciso di trasferire la statua in altro luogo. Il 3 aprile il monumento è stato rimosso dal piedistallo: il comune ha già indicato che sarà collocato nel Museo del Ventesimo secolo creato dalle autorità cittadine. (Rum)