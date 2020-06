Egitto: approvato esonero pagamento visto per turisti voli charter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo egiziano ha approvato una proposta per escludere i turisti a bordo di voli charter dal pagamento del visto turistico fino alla fine di ottobre. L'esecutivo lo ha annunciato sulla propria pagina Facebook dopo la riunione settimanale del Consiglio dei ministri. La decisione si pone come obiettivo l'incoraggiamento dei flussi turistici a pochi giorni dall'attesa ripresa dei collegamenti aerei. I voli internazionali da e per l'Egitto sono stati sospesi a fine marzo e insieme a essi hanno chiusa la quasi totalità degli hotel causando una drastica riduzione delle entrate turistiche. Sempre nell'intento di incentivare il turismo, le autorità egiziane hanno annunciato che offriranno ai voli charter il 50 per cento sulle tasse di atterraggio aeroportuali presso gli scali di tutte le località turistiche.(Cae)