Roma: accoltella senza motivo un ragazzo al pronto soccorso, paura al policlinico Umberto I

- Paura al pronto soccorso del policlinico Umberto I di Roma. Tra le persone in attesa di essere visitate e curate, un 21enne romano, improvvisamente, ha estratto un coltello da cucina con una lama da 20 centimetri e ha colpito prima un ragazzo e poi ha tentato di aggredire un infermiere. Fortunatamente nel pronto soccorso, per alcuni accertamenti di rito su segnalazione per un minorenne maltrattato, si trovavano i poliziotti del commissariato Flaminio Nuovo, diretto da Massimo Fiore, che sono intervenuti subito. Il 21enne quindi ha lasciato il coltello ed è stato arrestato. Il ragazzo ferito, un ucraino di 27 anni, è stato soccorso e posto in prognosi riservata. Anche l'aggressore è stato visitato dal personale medico psichiatrico del policlinico, è stato sedato, poiché era in forte stato di agitazione, e ricoverato prima dell'arresto.(Rer)