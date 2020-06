Coronavirus: Mauri, serve ancora cautela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro dell’Interno Matteo Mauri (Pd), intervistato da Skytg24, ha affermato: “Io credo che nella collaborazione diretta tra il Governo, che ha dovuto compiere scelte difficili in un momento molto delicato, e i cittadini, si sia creato un circuito virtuoso. Gli italiani sono stati responsabili e hanno capito l’entità e la gravità dell’emergenza. Adesso siamo in una fase diversa e noi non finiremo mai di dire che serve ancora cautela. Non possiamo assolutamente permetterci di ritrovarci ancora in difficoltà dopo l’estate”.(Rin)