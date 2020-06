Agroalimentare: Coldiretti, vola il prezzo mondiale del riso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia fortunatamente – continua la Coldiretti – è il principale produttore di riso in Europa con le coltivazioni che si estendono su un’area di 220mila ettari e 4mila aziende agricole che raccolgono 1,40 milioni di tonnellate di riso all’anno, pari a circa il 50 per cento dell’intera produzione Ue, con una gamma varietale unica e fra le migliori del mondo. A confermare la centralità della produzione di riso Made in Italy è – precisa la Coldiretti – l’accelerazione che si è avuta nella firma del protocollo di intesa tra il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e l’Amministrazione generale delle Dogane della Repubblica popolare cinese, che consente addirittura l’esportazione in Cina di riso Made in Italy da risotto. Una decisione che – continua la Coldiretti – potrebbe significare una spinta alle esportazioni di riso italiano nel mondo che nel 2019 sono già risultate in aumento del 4 per cento per un valore di quasi 550 milioni, anche se preoccupa l’incremento delle importazioni nell’Unione Europea di riso lavorato da Paesi extracomunitari che valgono ormai più del 70 per cento del totale. L’aumento del valore del riso è solo la punta dell’iceberg della rivoluzione provocata dalla pandemia sui mercati internazionali dove si stanno rivoluzionando le priorità con la disponibilità delle produzioni agricole che è diventata più preziosa e strategica per i singoli Paesi. (segue) (Com)