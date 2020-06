Camerun: massacro di Ntumbo, incriminati tre militari dell'esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre militari del Camerun sono stati incriminati per il massacro di 13 civili avvenuto nel villaggio di Ntumbo, nella regione anglofona del Nordovest, nella notte tra il 13 e il 14 febbraio scorsi. Lo ha annunciato il portavoce dell'esercito di Yaoundé, Cyrille Atonfack Guemo, citato dai media locali. Guemo ha spiegato che a carico dei militari è stato emesso un mandato di detenzione provvisoria nel carcere militare della capitale. Fra i capi di accusa a loro carico, quello di "omicidio". A fine aprile la presidenza del Camerun aveva ammesso la responsabilità dell’esercito nell’uccisione di 13 civili, tra cui 10 bambini, avvenuta nel villaggio di Ntumbo, Le conclusioni del rapporto della commissione d’inchiesta rivelavano che il massacro è stato condotto da un contingente composto da tre militari e due gendarmi e coadiuvato da 17 membri di un comitato di vigilanza locale, inviato nel villaggio identificato come un “centro di raggruppamento per terroristi”. In precedenza, l'esercito aveva negato ogni responsabilità. (segue) (Res)