India: coronavirus, revocato divieto esportazione idrossiclorochina

- Il governo indiano ha revocato il divieto di esportazione di idrossiclorochina, farmaco antimalarico utilizzato anche per i pazienti di Covid-19. La revoca riguarda anche i principi attivi e le formulazioni. I produttori delle zone economiche speciali e delle unità orientate alle esportazioni dovranno garantire una fornitura del venti per cento della produzione al mercato nazionale. L’India è il più grande produttore al mondo di idrossiclorochina, con quasi il 70 per cento della produzione mondiale e una capacità produttiva di 40 tonnellate al giorno, ovvero 200 milioni di compresse da 200 milligrammi. La domanda di questo farmaco antimalarico, usato anche contro l’artrite reumatoide e il lupus, è aumentata dopo che un piccolo studio clinico in Cina ha mostrato buoni risultati nel trattamento di pazienti Covid-19. Anche la Food and Drug Administration (Fda), l’ente statunitense di regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, ha ritenuto utile l’impiego di idrossiclorochina, dopo un test su 1.500 pazienti a New York. Successivamente uno studio pubblicato sulla rivista “The Lancet” ha messo in dubbio l’efficacia del prodotto. La pubblicazione, tuttavia, è stata poi ritirata. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha prima sospeso e poi ripreso un importante trial chiamato Solidarity. (segue) (Inn)