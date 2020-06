Governo: Mauri, da opposizione scelta incomprensibile su Stati generali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione delle opposizioni di "non partecipare agli Stati generali è incomprensibile". Lo afferma il viceministro dell’Interno Matteo Mauri (Pd), intervistato da Skytg24. "Dovrebbero avere tutto l’interesse a provare a condividere alcune scelte nell’interesse del paese - ha aggiunto -. Sottrarsi al confronto vuol dire venir meno al proprio dovere, anche nei confronti del proprio elettorato. A me sembra che questo atteggiamento da parte delle opposizioni sia l’ennesimo modo per smarcarsi: a parole dicono di voler dare una mano ma poi nei fatti fanno esattamente il contrario”.(Rin)