Editoria: conclusa quinta edizione premio Abi-Feduf-Fiaba 'Finanza per il sociale' (2)

- "Finanza per i più deboli, le frontiere dell'inclusione", il video di Giacomo Andreoli e Giorgio Saracino, allievi del Master in Giornalismo dell'Università Lumsa vince la quinta edizione del premio Abi-Feduf-Fiaba. L'elaborato – si legge nelle motivazioni - con un linguaggio e una tecnica espressiva particolarmente accessibili, riesce a tracciare un'ampia panoramica sulla diffusione della cultura finanziaria nel Paese e sulle opportunità date da soluzioni innovative o in cui centrale è la relazione, suggerendo riflessioni sulla necessità di continuare a potenziare i percorsi a sostegno della conoscenza degli aspetti base dell'economia per favorire l'inclusione sociale dei cittadini. I promotori hanno inoltre deciso di assegnare una Prima Menzione Speciale a 'L'economia è mia', podcast di Lorem Ipsum, realizzato da Cristiana Mastronicola e Francesco Bonaduce. Accessibile per una fascia sempre più ampia di popolazione che si informa tramite le piattaforme digitali, coinvolgente e di forte impatto per la modalità del racconto e per le testimonianze raccolte, il podcast sottolinea quanto possa essere forte la violenza economica sulle donne offrendo risposte e così contribuendo alla diffusione della conoscenza dell'economia. (segue) (Com)