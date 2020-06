Editoria: conclusa quinta edizione premio Abi-Feduf-Fiaba 'Finanza per il sociale' (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una Seconda Menzione Speciale va all'articolo di Daniele Barale 'Educazione finanziaria, etica e sussidiarietà' pubblicato sulla testata Vita Diocesana Pinerolese per la sua capacità di cogliere aspetti essenziali che sono alla base della consapevolezza economica, intesa come strumento di libertà, di scelta e di cittadinanza responsabile, e di testimoniare come l'educazione finanziaria sia un tema capace di promuovere riflessioni e attenzione in maniera trasversale, anche in riferimento alle diverse realtà territoriali. Infine, una Menzione Fuori Concorso è stata assegnata a 'Donne senza portafoglio: la prigionia 'inizia' così', articolo di Fausta Chiesa pubblicato sulle pagine del settimanale 'Buone Notizie' del quotidiano Corriere della Sera, per la sua capacità di portare all'attenzione di un ampio pubblico il tema della violenza economica sulle donne, promuovendo concrete soluzioni per contribuire all'alfabetizzazione finanziaria di tutte le fasce della popolazione, a partire da quelle più vulnerabili. (Com)