Trasporti: da 15 giugno lo sconto “green” del 30 per cento per tutti i veicoli full electric e Lng su A35 Brebemi e A58 Teem

- A partire dal 15 giugno 2020 su A35 Brebemi e A58 Teem sarà attivata una nuova scontistica del 30 per cento, in collaborazione con Telepass, riservata ai veicoli Full Electric (auto completamente elettriche) e LNG (camion a gas naturale liquido). Lo sconto aumenterà sensibilmente la soglia di riduzione tariffaria per tutti i veicoli "green" portandola al 30 per cento, un forte segnale di incentivo alla mobilità ecosostenibile su una direttrice strategica dal punto di vista economico e sociale ed un importante stimolo dopo la recente emergenza sanitaria che ha colpito pesantemente questa area del paese. La promozione si inserisce nel trend in atto nel contesto europeo che vede, tra i primi, i paesi nordici introdurre agevolazioni economiche per i veicoli meno inquinanti (nelle autostrade in Olanda, Lussemburgo, Danimarca e Svezia per i veicoli da 12 tonnellate) e in generale all'interno di un'attenzione particolare sull'argomento, nell'ambito del Green Deal. Dagli ultimi dati disponibili, l'emergenza di questi mesi non rallenterà la transizione all'elettrico per quanto riguarda il settore auto: le case automobilistiche tradizionali come FCA, GM, Ford, Volkswagen e l'emergente cinese BYD hanno in programma di lanciare nuovi veicoli con batterie più economiche e di lunga durata mentre indiscrezioni parlano del lancio del Model 3 di Tesla, già quest'anno o all'inizio del 2021, con una batteria in grado di percorrere un milione di miglia. Il tutto è parte di un piano più ampio per realizzare e usare batterie a lunga durata e a basso costo in grado di portare i prezzi dei veicoli elettrici alla pari con le tradizionali auto. Per quanto riguarda il settore Camion a LNG immatricolati in Italia, i dati confermano un trend in crescita con più di 2.000 mezzi circolanti a fine 2019 e vendite proseguite anche in questi mesi malgrado la chiusura dei concessionari (+ 256 camion a GNL nei primi mesi dell'anno). Le concessionarie di A35 Brebemi e A58 TEEM hanno pensato a questa importante promozione nel solco di questa tendenza, verso l'incentivazione ad una mobilità sempre più "green" e questa riduzione di tariffa andrà ad affiancare lo sconto del 20 per cento già in vigore per tutti i clienti fidelizzati Telepass Business e Family. (segue) (Com)