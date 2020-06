Trasporti: da 15 giugno lo sconto “green” del 30 per cento per tutti i veicoli full electric e Lng su A35 Brebemi e A58 Teem (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questa iniziativa, condivisa con la A58 TEEM, la A35 Brebemi si propone di contribuire alla diffusione dell'economia circolare al fine di favorire sempre di più la qualità ambientale e quella economica tese alla crescita, allo sviluppo e alla modernizzazione del settore autostradale del nostro Paese" ha affermato il Presidente di A35 Brebemi, Francesco Bettoni."A58-TEEM presta da sempre particolare attenzione alle tematiche ambientali, contribuendo alla fluidificazione del traffico nell'Est Milanese e dando vita a molteplici interventi naturalistici nelle aree attraversate dalla Tangenziale Est Esterna di Milano. Tramite questa iniziativa, concepita insieme ad A35 Brebemi, vogliamo essere apripista nel favorire una mobilità sempre più sostenibile e a basso impatto" ha commentato l'Amministratore Delegato di Tangenziale Esterna, Paolo Pierantoni. "L'accordo con l'A35 Brebemi e A58 TEEM conferma e rafforza la strategia green di Telepass, volta ad incentivare la mobilità sostenibile, introducendo di fatto in Italia il principio della Direttiva Eurovignette che mira ad incentivare comportamenti ambientalmente sostenibili, applicando in questo caso sconti sulle tariffe non solo in funzione dell'utilizzo dell'autostrada ma anche sulla base dell'inquinamento prodotto dal veicolo. Il telepass diventa quindi lo strumento naturale per consentire tale tariffazione, traslando esperienze fatte all'estero in vigore già da diversi anni" ha commentato Francesco Maria Cenci Head of Tolling & Automotive di Telepass. A partire da lunedì 15 giugno il modulo e tutte le informazioni saranno disponibili sui siti brebemi.it e tangenziale.esterna.it (Com)