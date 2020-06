Reddito cittadinanza: Mandelli (FI), basta sostentare boss e malfattori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato continua "a regalare soldi a mafiosi e malfattori attraverso il reddito di cittadinanza. E' una situazione paradossale che solo i grillini si ostinano a difendere". Lo afferma il deputato e capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio Andrea Mandelli commentando l'operazione "Jobless Money" dei Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro. "In autunno centinaia di migliaia di lavoratori rischiano di perdere la propria occupazione a causa delle conseguenze economiche del Covid: anziché immaginare di dare a tutti loro il sussidio voluto dai 5 Stelle, non sarebbe meglio sostenere il mondo produttivo per evitare che quei posti di lavoro vadano perduti?", conclude. (com)