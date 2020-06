Energia: Eni e Korea Gas Corporation firmano protocollo d'intesa per rafforzare collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ed il presidente ed amministratore delegato di Korea Gas Corporation, Hee-bong Chae, hanno firmato oggi un protocollo d'intesa (Memorandum of Understranding) per identificare opportunità di cooperazione specifiche in diverse aree, che includono progetti di esplorazione e produzione, progetti di Gnl, downstream e infrastrutturali, ed in particolare progetti di economia circolare e produzione di energia a basse emissioni di Co2. Le due società, si legge nel comunicato, collaborano da dieci anni in attività di esplorazione e produzione in Africa, Medio Oriente, Sudest asiatico e Mediterraneo. In particolare, il progetto Area 4 in Mozambico e il progetto Zubair in Iraq sono esempi rappresentativi delle cooperazioni di successo tra due società. “Firmando questo protocollo d'intesa con Eni abbiamo condiviso la forte volontà di entrambe le aziende di guidare l'era dell'energia a basse emissioni di Co2 nel rispetto dell'ambiente. Le nostre solide relazioni possono gettare le basi per le attività della nuova era energetica con l'obiettivo di replicare i successi raggiunti in Mozambico e Iraq” ha dichiarato Hee-bong Chae. Da parte sua Claudio Descalzi ha dichiarato: “Eni vuole assumere un ruolo decisivo nel processo di transizione energetica verso un futuro a bassa impronta carbonica e questa collaborazione è in linea con la direzione che vogliamo seguire per garantire una crescita sostenibile. Questo protocollo d'intesa si inserisce nella nostra cultura basata su integrazione, efficienza e una costante attenzione all'innovazione tecnologica e alla ricerca, caratteristiche che hanno permesso a Eni di migliorare le risorse in diversi aspetti. " (Com)