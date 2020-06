Scuola: Aprea (FI), su sicurezza Cts scarica responsabilità su dirigenti scolastici e famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è sconcerto e preoccupazione per le dichiarazioni che il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Miozzo ha pronunciato durante un'audizione in commissione Cultura a Montecitorio. Lo afferma in una nota Valentina Aprea, deputata di Forza Italia e responsabile del dipartimento Istruzione del movimento azzurro. "Rispetto alla rilevazione della temperatura all'ingresso della scuola ha ribadito che sarà responsabilità delle famiglie e rispetto alle condizioni di salute (positivi o negativi) ed i contatti avuti dai docenti e dagli studenti basteranno autocertificazioni, passando il cerino acceso nelle mani dei dirigenti scolastici", si legge. "Perché non usare termoscanner? Perché non provvedere a 'testare' e a 'tracciare' chi entra nelle scuole? Dove sono i presidi sanitari? E poi sulle mascherine, il CTS ha ribadito l'obbligo di quella chirurgica per i docenti ed ha parlato di mascherine 'di comunità' per gli alunni, fatte in casa, che procurano tutti i disagi delle altre mascherine, ma non proteggono per nulla. E tutto questo anche per i bambini dai 6 ai 10 anni che rimangono a scuola per 8 ore Una follia!", prosegue Aprea. "Una follia anche pensare di continuare a misurare la distanza tra i banchi (da 1 a 2 metri) senza immaginare soluzioni diverse e soprattutto senza aver tuttora destinato i finanziamenti per gli interventi urgenti di edilizia scolastica. Ed infine, quello che inquieta maggiormente è che il CTS non ha previsto di accompagnare il rientro a scuola dei nostri ragazzi con equipe psicopedagogiche e corsi di prevenzione e sicurezza per docenti, studenti e famiglie. Forza Italia - aggiunge - chiederà di audire nuovamente la Ministra Azzolina e il Ministro Speranza per sapere come intendano recuperare questi ritardi, quali azioni intendano promuovere e con quali finanziamenti per poter riaprire le scuole ed aiutare a non sovraccaricare di responsabilità dirigenti, docenti e famiglie".(Com)