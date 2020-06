Fase 3: Nomisma, italiani più prudenti nella pianificazione finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli italiani, nella fase successiva al blocco delle attività, sono più prudenti nella pianificazione finanziaria. È quanto emerge dalla nona uscita dell'Osservatorio "Lockdown: come e perché sta cambiando le nostre vite", curata dall'Istituto di ricerca bolognese Nomisma-Crif e realizzato su un campione di mille italiani responsabili degli acquisti (18-65 anni), analizzando l'impatto del lockdown sulle vite dei cittadini. Poco più di un terzo degli italiani - rivela lo studio - pensando alla situazione finanziaria della propria famiglia tra 6 mesi, si sente in ansia tanto che per più del 6 per cento degli intervistati è molto importante poter monitorare le proprie entrate e uscite e capire quanto si sta risparmiando e spendendo. Inoltre, per più del 50 per cento in questo momento è importante la pianificazione delle spese e la definizione di obiettivi di risparmio. Sicuramente tale consapevolezza è frutto anche della sempre più ampia diffusione di strumenti quali il 'mobile banking' e l''home banking', che durante la fase di lockdown sono stati particolarmente preziosi per disporre operazioni e controllare le proprie finanze. (segue) (com)