Fase 3: Nomisma, italiani più prudenti nella pianificazione finanziaria (2)

- Dalla ricerca condotta dall'Istituto Norisma sulla fase post lockdown in Italia emerge che uno dei punti di attenzione per le famiglie è rappresentato dalla gestione dei finanziamenti in corso: il 6 per cento delle famiglie con un mutuo prima casa in corso ha richiesto la sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti mentre un altro 15 per cento pensa che lo farà nei prossimi mesi. Relativamente a coloro che hanno invece dei prestiti in corso, a cui tipicamente sono collegati importi delle rate più contenuti, il 4 per cento dichiara di aver già richiesto la sospensione delle rate mentre il 21 per cento non esclude di richiederla nei prossimi mesi. Il lockdown - fa sapere Norisma - ha determinato per il 6 per cento degli italiani la decisione di rinunciare alla richiesta di un finanziamento mentre il 9 per cento dichiara di aver solo deciso di rimandare tale richiesta di qualche mese. Il 3 per cento degli intervistati, invece, ha deciso di procedere comunque con la stipula di un prestito come programmato. Emerge, infine, un 10 per cento di italiani che post lockdown ha valutato di chiedere un nuovo finanziamento che non aveva pianificato in precedenza. (com)