Ue: Eurostat, Lussemburgo tasso più elevato motorizzazione, Italia seconda con 646 auto per mille abitanti

- Tra gli Stati membri dell'Unione europea, il Lussemburgo ha registrato il "tasso di motorizzazione" più elevato con 676 autovetture per mille abitanti nel 2018, un numero, tuttavia, influenzato dai lavoratori transfrontalieri che utilizzano auto aziendali immatricolate nel paese. Il Lussemburgo è stato seguito da Italia (646 auto), Cipro e Finlandia (entrambe 629 auto). Questi i dati di Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Ue. Al contrario, i tassi più bassi sono stati registrati in Romania (332 auto), Lettonia (369 auto) e Ungheria (373 auto). Nel 2018, il numero più alto di autovetture immatricolate è stato registrato in Germania, con 47 milioni di auto, seguita dall'Italia (39 milioni di automobili) e dalla Francia (32 milioni di automobili). Nel quinquennio 2014-2018, si è registrato un forte aumento del numero di autovetture immatricolate in diversi Stati membri dell'Ue. La crescita più elevata è stata registrata in Romania (31 per cento), seguita da Repubblica Ceca, Slovacchia e Lituania (ognuna al 19 per cento), Ungheria e Portogallo (entrambi al 17 per cento) e Cipro (15 per cento). La percentuale più alta di autovetture di età superiore ai 20 anni si è registrata in Polonia. Diversi Stati membri dell'Ue hanno riferito di una grande percentuale di "vecchie" autovetture (20 anni o più) nel 2018. Gli Stati membri con le quote più elevate sono stati Polonia (36,5 per cento), Estonia (29,6 per cento), Finlandia (25,2 per cento), Romania (21,4 per cento) e Malta (20,8 per cento). Al contrario, le quote delle "più giovani" autovetture (meno di 2 anni) erano più alte in Irlanda (29,2 per cento), Lussemburgo (23,8 per cento), Danimarca (23,3 per cento) e Belgio (23,1 per cento). (Beb)