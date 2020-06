Ue: Lane (Bce) a "Il Sole 24 Ore", pronti a tutto per la ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bce è l'unica banca al mondo con due Qe in corso: il programma di acquisti di attività Paa, tradizionale e senza scadenza, "per far convergere l'inflazione verso l'obiettivo della politica monetaria", e il programma Pepp, d'emergenza e temporaneo, "per affrontare il fortissimo shock senza precedenti della pandemià" e "stabilizzare i mercati finanziari". I due Qe hanno una potenza di fuoco straordinaria, pari a 1.800 miliardi di nuovi acquisti fino al giugno 2021: la Bce è l'"àncora della stabilità" per l'Italia e tutti gli Stati dell'area dell'euro colpiti da questo shock comune. Philip Lane, il 50enne capo economista della Bce, membro del Board e una delle voci più ascoltate dal Consiglio direttivo e dalla presidente Christine Lagarde, in una intervista esclusiva a "Il Sole 24Ore" ribadisce che la Bce resta pronta a tutto. La Bce non tollera la frammentazione ma la pandemia frammenta l'Eurozona, esaspera le disparità tra Paesi, tra chi ha più per difendersi, chi è più debole. L'Italia è tra Paesi più provati. "La pandemia è un forte shock globale. Le proiezioni del Pil dell'Italia sono leggermente al di sotto della media dell'area dell'euro nel nostro scenario base: la Banca d'Italia vede il Pil italiano contrarsi del 9,2 per cento quest'anno contro l'8,7 nell'Eurozona. Tutti i Paesi nell'area dell'euro attraversano un'enorme recessione nel 2020. Ma far parte dell'Eurozona migliora la capacità dei singoli Stati di rispondere a questo shock. La pandemia è comune e la Bce è la risposta comune. Questo concetto è molto importante perché è improbabile che gli Stati membri dell'euro, presi individualmente, avrebbero potuto rispondere allo stesso modo". (segue) (Res)