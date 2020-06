Credito: Ruocco (M5s), indubbia complessità attuativa delle procedure in atto per settore bancario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della commissione d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario, Carla Ruocco, ha ricordato durante l’audizione a Paolo Angelini (capo del dipartimento di vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d’Italia) che Bankitalia è già stata audita lo scorso 15 aprile in ordine all’attuazione degli interventi previsti nei decreti Cura Italia e Liquidità per il sostegno alle aziende colpite dalla crisi. Stando alla relativa nota, la deputata del Movimento 5 Stelle ha sottolineato che lo scorso 27 maggio la commissione ha esaminato il questionario inviato alle 140 banche operanti in Italia sull’attuazione delle misure sul settore bancario: dall’esame, ha aggiunto, è emerso “un quadro di una indubbia complessità delle procedure in atto”. In particolare, ha spiegato, mentre “per le fattispecie di moratoria si registra un andamento molto positivo”, per le fattispecie di cui all’articolo 13 del decreto Liquidità “è emersa come molto rilevante, sia nelle audizioni che la commissione ha svolto, sia nelle risposte fornite dalle banche al questionario, la questione del rapporto tra richieste presentate ed accolte da un lato e prestiti effettivamente erogati” (segue) (Com)