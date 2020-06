Energia: terminati lavori ripristino cavo sottomarino interconnessione elettrica Marocco-Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori di restauro di uno dei cavi del secondo collegamento dell'interconnessione elettrica Marocco-Spagna, che è un patrimonio comune dell'Ufficio nazionale per l'elettricità e l'acqua potabile (Onee) e della Red Electrica de Espana (Ree), sono stati completati con successo. Lo ha annunciato Onee in una nota. "Dopo diverse settimane di lavoro la seconda interconnessione è stata ripristinata in ottime condizioni", si legge nel comunicato stampa. Il cavo sottomarino non era disponibile poiché una nave lo aveva danneggiato alla fine del 2019 a 13 chilometri dalla costa marocchina.(Res)