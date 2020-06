Sicurezza: Graziano, aumento spesa non basta, serve cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aumento della spesa, di per sé, non garantisce automaticamente efficacia e interoperabilità dello strumento militare: serve intensificare la cooperazione. Lo ha detto il presidente del Comitato militare dell'Unione europea, il generale Claudio Graziano, in audizione alla quarta commissione del Senato, Difesa, in relazione alla partecipazione italiana ai progetti della difesa comune europea. In un mondo globale, "il primato tecnologico significa anche egemonia geopolitica e militare e la rincorsa europea della 'tech sovereignity' risponde a questa necessità". Si tratta di mettere gli Stati membri in condizione "di poter sviluppare, modificare e mantenere l'intero spettro di capacità operative di cui hanno bisogno per intraprendere azioni militari insieme ai partner, in particolare la Nato, ove possibile, o autonomamente se e dove necessario", ha aggiunto. Graziano si è detto "convinto" che, "benché non esista una soluzione militare alle moderne crisi, non esista una soluzione che non contempli la componente militare che deve quindi essere adeguatamente equipaggiata per questo". (segue) (Res)