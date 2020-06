Sicurezza: Graziano, aumento spesa non basta, serve cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale ha sottolineato che, "per la prima volta in Europa, si parla dell'importanza di hard power affiancato al soft power" e su questo piano serve ora "un cambio di mentalità degli Stati membri, che devono dimostrare la concreta volontà di muovere verso una comune direzione con visione e impegno nel lungo periodo, senza dimenticare gli innegabili ritorni in termini di competitività della base industriale e tecnologica europea". Da qui, emerge la necessità di una migliore spesa, secondo Graziano. "Difatti, un aumento della spesa non garantisce automaticamente uno strumento militare efficiente e interoperabile. La vera chiave di successo è nell'intensificazione della cooperazione, dalla definizione congiunta delle capacità allo sviluppo, approvvigionamento e impiego delle stesse capacità", ha detto. Quindi, "è necessaria una stretta cooperazione a tutti i livelli tra gli attori coinvolti, che devono utilizzare le proprie risorse e competenze specifiche a supporto di un pacchetto di capacità che risulti coerente", ha aggiunto. (Res)