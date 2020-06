Credito: Angelini (Bankitalia), inviata lettera a banche in ritardo su prestiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca d'Italia ha inviato "una comunicazione a un gruppo di banche che presentano un numero di erogazioni in rapporto alle richieste ricevute inferiore al valore mediano del sistema". Lo ha detto il capo della vigilanza di Banca d'Italia, Paolo Angelini, in audizione alla Commissione d'inchiesta. "Nella lettera chiediamo a questi intermediari informazioni sulle cause dei ritardi e, pur sottolineando la loro piena autonomia nella decisione di concedere o meno i finanziamenti, richiediamo loro di attivarsi rapidamente per rimuovere eventuali cause di ritardo imputabili a loro carenze", ha spiegato alla commissione.(Rin)