Regno Unito: Spielman (Ofsted), genitori sono troppo spaventati da riapertura scuole

- Secondo il capo ispettore dell'Ufficio per gli standard dell'Istruzione (Ofsted) del Regno Unito, Amanda Spielman, i genitori sono "più spaventati di quanto dovrebbero" per la riapertura delle scuole. Lo riporta il quotidiano britannico "The Telegraph". Spielman ha descritto la decisione del governo di non far tornare tutti gli alunni delle scuole primarie nelle classi prime delle vacanze estive come "deludente". "Certamente il parere medico è che il rischio per i bambini è veramente basso. Quest'informazione dovrebbe rendere le scuole fiduciose", ha affermato Spielman. Il capo ispettore di Ofsted ha affermato che le scuole dovrebbero iniziare la pianificazione chiedendosi cosa possono fare al momento, e quanto lontano possono andare con l'introduzione di nuove misure. "Vorrei sentire un approccio più positivo. Penso che dovremmo preoccuparci di ciò che possiamo fare, non di ciò che non possiamo fare", ha commentato Spielman.(Rel)