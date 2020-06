Spagna: anziani con assicurazione furono ammessi in ospedali privati Madrid aggirando protocollo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per evitare il collasso degli ospedali e limitare la diffusione della pandemia del coronavirus, le autorità sanitarie regionali di Madrid avevano stilato un protocollo per accettare o meno il ricovero di anziani contagiati. Tali regole, tuttavia, non sarebbero state valide per coloro che avevano stipulato un' assicurazione. Lo riferisce il quotidiano "El Pais", spiegando che gli anziani residenti in cliniche socio-sanitarie della comunità di Madrid hanno ricevuto, tra marzo ed aprile, una delle fasi più critiche della pandemia, un "salvacondotto" per essere curati in un letto in più di 40 cliniche ed ospedali privati della regione, riconoscendo, di fatto, agli assicurati un diretto all'attenzione medica che, al contrario, si è negato ad altri. Asisa, una compagnia di assicurazioni che gestisce l'Ospedale Moncloa da 235 posti letto, ha confermato che l'assessorato regionale della Salute non ha mai inviato nessuna indicazione di selezionare gli anziani secondo i criteri del protocollo di esclusione. "Per fortuna non abbiamo mai dovuto negare un'ammissione", ha raccontato. (Spm)