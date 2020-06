Australia-Cina: premier australiano Morrison, minacce economiche di Pechino non ci intimidiscono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Australia ha avvertito che non si farà intimidire dai tentativi di "coercizione" economica dopo che la Cina ha minacciato di ridurre il flusso di turisti e studenti cinesi nel paese. Nei giorni scorsi Pechino ha messo in guardia i propri connazionali suggerendo di evitare l'Australia a causa di episodi di razzismo che avrebbero interessato gli asiatici durante la pandemia di coronavirus. Il primo ministro australiano Scott Morrison ha respinto oggi le accuse di trattamento razzista dei cinesi come "spazzatura". "È un'affermazione ridicola ed è stata respinta. Abbiamo un importante rapporto commerciale con la Cina e mi piacerebbe vederlo continuare", ha detto Morrison durante un'intervista radiofonica. Il ministero della Pubblica istruzione cinese ha emesso nei giorni scorsi un avvertimento ufficiale per gli studenti cinesi che vogliono studiare in Australia, citando i rischi legati alla Covid-19 e l'aumento dei casi di discriminazione razziale che interessano gli asiatici in Australia. Le principali università australiane hanno in programma di iniziare i corsi a luglio. Il ministero ha ricordato a tutti gli studenti stranieri di fare una valutazione del rischio e di essere cauti nella scelta di studiare in Australia o di tornare nel paese. (segue) (Cip)