Meteo Milano: la situazione di oggi

- Nuvolosità variabile, più diffusa e compatta sui rilievi e sulle province occidentali nella prima parte del giorno. In serata ampie schiarite sui settori orientali. Precipitazioni a carattere di rovescio in mattinata su settori prealpini e di alta pianura. Dal pomeriggio sviluppo di rovesci e temporali su Appennino e settori di bassa pianura. Generale attenuazione dei fenomeni in serata. Temperature minime tra 12-15 °C, massime tra 22-25°C. (Rem)