Yemen: inviato Onu Griffiths conclude consultazioni su opportunità di pace

- L'ufficio dell'inviato dell'Onu nello Yemen, Martin Griffiths, ha annunciato ieri sera la conclusione di ampie consultazioni in videoconferenza con centinaia di esponenti della società yemenita sulle opportunità e le sfide della pace nel paese. L'ufficio di Griffiths ha dichiarato in una nota che le consultazioni sono durate due giorni e si sono concluse lo scorso 9 giugno, rilevando che sono le prime nel loro genere tenute dall'ufficio su questa scala. La nota ha aggiunto che oltre 500 yemeniti e yemenite hanno espresso le loro opinioni sul prossimo cessate il fuoco a livello nazionale, sul futuro del processo di pace politico e sul miglioramento della risposta del paese alla diffusione della pandemia da Covid-19. La maggior parte dei partecipanti sono membri di organizzazioni della società civile e il 57 per cento di loro vive nello Yemen. Il 95 per cento dei partecipanti concordava sulla necessità di un cessate il fuoco nel paese per rispondere efficacemente allo scoppio del virus. (Res)