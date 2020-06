Yemen: protesta delle madri delle persone scomparse per mano degli Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione delle madri yemenite delle persone scomparse nel governatorato di Al Hodeidah, nell'ovest dello Yemen ha protestato ieri per richiedere informazioni sul destino dei loro figli rapiti con la forza nella prigione centrale di Sana'a e poi scomparsi. In una dichiarazione rilasciata dopo la protesta nella città di Hodeidah, l’Associazione ha dichiarato che il coronavirus si diffonde tra i detenuti nella prigione centrale di Sana'a, tra cui il detenuto Mohamed Wasel, che è stato contagiato e le sue condizioni sono critiche. L'Associazione ha espresso profonda preoccupazione per la salute e le condizioni psicologiche dei loro figli in quanto "non sono autorizzati a ricevere cure, non possiamo aiutarli e controllare le loro condizioni di salute". L'associazione ha ritenuto il gruppo armato Houthi responsabile della vita e della sicurezza dei suoi figli all'interno della prigione centrale di Sana'a chiedendo la loro rapida liberazione incondizionatamente. (Res)